



В Северной Корее сурово наказывают пары за внебрачное сожительство

Северная Корея отправляет неженатые пары, живущие вместе, отбывать срок в трудовых лагерях, заявляя, что они отравляют социалистическое общество страны, сообщили источники Радио Свободная Азия.



"Если пары проживали в гражданском браке менее одного года, наказанием будет три месяца тюремного заключения в трудовом лагере. Если факт сожительства превысит три года, они проведут в трудовом лагере не менее двух лет", — сообщил Корейской службе RFA источник из Чонджу в северо-западной провинции Северный Пхёнан на условиях анонимности по соображениям безопасности.



Пары, не состоящие в браке, или те, кто не зарегистрировал свой брак в органах власти, подпадают под общий термин "8.3 пары", сленговый термин, который относится к любой паре, которая по какой-либо причине не имеет законной силы.



Термин получил свое название от правительственной директивы, изданной еще 3 августа 1984 года, которая побуждала фабрики зарабатывать дополнительные деньги сверх установленных государством квот на прибыль за счет повторного использования отходов. Это может также относиться к людям, имеющим внебрачные связи .



Репрессии против гражданских пар являются частью более масштабных усилий правительства по устранению "капиталистической" или "антисоциалистической" культуры, проникающей в общество, со все более суровыми последствиями для действий , которые правительство считает неподобающими лояльному гражданину.



Правительство объявило, что начнет расследование гражданских браков 22 февраля, когда Министерство социального обеспечения включило это "правонарушение" в число других антипартийных и контрреволюционных социальных преступлений, сказал житель Северного Пхеньяна.



В список также вошли грабежи, изнасилования, похищения детей, насилие в отношении партийных или государственных чиновников и их семей, написание анонимных писем с жалобами и граффити, и говорится, что эти преступления будут "безжалостно наказаны", сказал источник.



"Сразу же после оглашения прокламации судебные органы приняли меры к тому, чтобы жители, совершившие множество различных преступлений, угрожающих социалистическому строю, добровольно явились с повинной", — сказал источник. — "Парам, состоящим в гражданском браке, чьи браки официально не зарегистрированы, было приказано сдаться в течение одного месяца".



Однако, большинство людей, состоящих в гражданском браке, не сдались. и власти начали непосредственное их преследование с начала апреля.



Так называемые "отряды соседской охраны" начали обходить все домохозяйства в пределах их юрисдикции, чтобы выяснить, кто из жителей живет в гражданском браке.



"Они ходили по домам, чтобы подтвердить документы о браке каждой пары в начале апреля, и подготовили список всех пар, которые не зарегистрировали свои браки. Они передадут этот список Министерству охраны и безопасности", — сообщил другой источник, также пожелавший остаться анонимным.



Источник сообщил, что гражданские браки более распространены в городах и варьируются от региона к региону. Чем больше город, тем больше случаев обнаруживается.



Гражданские браки быстро росли после голода 1994–1998 годов, поскольку женщины начали понимать, что юридические обязательства перед мужчиной были скорее помехой, чем преимуществом, по словам беглеца из Северной Кореи, который уехал в 2017 году и переселился на юг.



Из-за краха национальной системы нормирования большинству женщин пришлось оставить домашнее хозяйство и пойти на работу, чтобы прокормить свои семьи, что привело их к большей независимости от мужчин и лишило стимулов для вступления в законный брак.



Юн Бо Ён, исследователь из Университета Донгук в Сеуле, рассказал RFA, что пары 8,3 стали более распространенными из-за патриархальной культуры Северной Кореи, которая неблагоприятна для женщин в законных браках.



"В Северной Корее государство вмешивается во многие аспекты жизни женщины, в том числе давая инструкции о том, как женщинам следует укладывать волосы и как им следует носить одежду", — сказала она.



Она сказала, что в трудные времена мужчины могут вымещать свой гнев на женах, а замужним женщинам некуда деваться. Власти Северной Кореи, как правило, игнорируют случаи домашнего насилия между мужем и женой, состоящими в законном браке, но если пара не состоит в законном браке, обидчик обычно наказывается.