



В сети распространяется видео момента удара Бритни Спирс охранником звезды NBA

На кадрах с мобильного телефона, которые опубликовало издание TMZ Friday, видно, как 41-летняя американская певица Бритни Спирс приближается к 19-летнему игроку "Сан-Антонио Сперс" Виктору Вембаньяме сзади.



"Извините, сэр", — говорит поп-звезда за несколько мгновений до того, как телохранитель Дамиан Смит бьет ее по лицу и с нее спадают солнцезащитные очки.



На фоне слышно шокированные восклицания людей, которые были с певицей. Муж Спирс, Сэм Асгари, который был свидетелем неприятного инцидента и показан на видео в бело-черной рубашке с рисунком, затем бросается к Смиту. А певица в это время пытается взять себя в руки. После она закричала с: "Это Америка для тебя! К черту вас всех!"



В своем Instagram-аккаунте артистка поделилась реакцией на видео, которое появилось в сети.



"Я не чувствую, что в этой стране ко мне относятся как к равному человеку. Конечно, когда я сама посмотрела видео… люди, которые на самом деле окружили меня, когда услышали, что меня бьют, заставили меня почувствовать, что я что-то значу!!! — написала она. — Я не заметила этого тогда… все, что люди могли слышать, это то, что я говорила: "К черту вас всех", что было намного лучше, чем ударить его в ответ!!!"