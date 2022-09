В сеть попали первые кадры игрового процесса GTA VI

В сети появился "слитый" геймплей новой части серии GTA. Ролик с набросками игрового процесса моментально облетел интернет.



На кадрах можно видеть, как реализована стрельба, локации, реакция NPC на действия игрока.



Помимо этого, в утечке можно увидеть улицы города Хомстеда, что в штате Флорида.



"Не то, чтобы были большие сомнения, но я подтвердил от источников Rockstar, что массовая утечка Grand Theft Auto VI в эти выходные действительно реальна. Конечно, кадры ранние и незаконченные. Это одна из крупнейших утечек в истории видеоигр и настоящий кошмар для Rockstar Games", - подтвердил утечку американский журналист Джейсон Шрайер.



Not that there was much doubt, but I’ve confirmed with Rockstar sources that this weekend’s massive Grand Theft Auto VI leak is indeed real. The footage is early and unfinished, of course. This is one of the biggest leaks in video game history and a nightmare for Rockstar Games