



В Сербии задержан предполагаемый организатор нападения на севере Косово

Сербская полиция задержала лидера косовских сербов Милана Радойчича, который, как предполагает следствие, стоял за недавними беспорядками на севере автономного края Косово и Метохия.



"В заявлении полиции говорится, что согласно распоряжению, он будет находиться под стражей 48 часов", - сообщает Associated Press (AP).



По информации полиции, прошли обыски в квартире и другой недвижимости в Сербии, принадлежащие Радойчичу - политику и богатому бизнесмену.



Отмечается, что Радойчич являлся заместителем лидера "Сербского списка" - движения, представляющего интересы косовских сербов и связанного с правящей Сербской прогрессивной партией. Сам Радойчич считается близким к этой партии и к сербскому президенту Александру Вучичу.



Радойчич находится под санкциями США за предполагаемые финансовые преступления.



Ситуация на севере Косово осложнилась в сентябре. Глава косовского правительства Альбин Курти заявил, что в ночь на 24 сентября в 55 км от Приштины около 30 вооруженных людей открыли огонь по косовским полицейским.



В свою очередь Вучич заявил, что косовские полицейские убили нескольких сербов.