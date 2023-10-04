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В Сербии задержан предполагаемый организатор нападения на севере Косово | Фото: twitter
04.10.2023 09:11 Дара Киевская

В Сербии задержан предполагаемый организатор нападения на севере Косово

Сербская полиция задержала лидера косовских сербов Милана Радойчича, который, как предполагает следствие, стоял за недавними беспорядками на севере автономного края Косово и Метохия.

"В заявлении полиции говорится, что согласно распоряжению, он будет находиться под стражей 48 часов", - сообщает Associated Press (AP).

По информации полиции, прошли обыски в квартире и другой недвижимости в Сербии, принадлежащие Радойчичу - политику и богатому бизнесмену.

Отмечается, что Радойчич являлся заместителем лидера "Сербского списка" - движения, представляющего интересы косовских сербов и связанного с правящей Сербской прогрессивной партией. Сам Радойчич считается близким к этой партии и к сербскому президенту Александру Вучичу.

Радойчич находится под санкциями США за предполагаемые финансовые преступления.

Ситуация на севере Косово осложнилась в сентябре. Глава косовского правительства Альбин Курти заявил, что в ночь на 24 сентября в 55 км от Приштины около 30 вооруженных людей открыли огонь по косовским полицейским. 

В свою очередь Вучич заявил, что косовские полицейские убили нескольких сербов.

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