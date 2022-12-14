



В семи минутах от Бурдж-Халифа: в Дубае открылся кошерный супермаркет

Первый в мире кошерный супермаркет в Персидском заливе открылся в Дубае (ОАЭ).



Супермаркет RIMON является частью попытки удовлетворить растущий спрос на кошерные, еврейские и израильские продукты на фоне резкого увеличения количества евреев, посещающих ОАЭ. Об этом сообщает Jerusalem Post.



Примечательно, что магазин находится в семи минутах езды от Бурдж-Халифа - самого высокого небоскреба в мире.



Супермаркет занимает площадь более 130 квадратных метров и предлагает продукты, импортированные из США, Европы и Израиля, в том числе сертифицированное кошерное мясо и курицу Mehudar.