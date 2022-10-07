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В Санкт-Петербурге отменят новогодние мероприятия ради мобилизованных
07.10.2022 17:41 Ольга Белозерова

В Санкт-Петербурге отменят новогодние мероприятия ради мобилизованных

Власти Санкт-Петербурга приняли решение отменить праздничные мероприятия на Новый год, чтобы помочь добровольцам и мобилизованным.

О таком решении заявил губернатор Александр Беглов, сообщают РИА Новости.

"На совещании с членами городского правительства приняли решение отменить запланированные праздничные мероприятия по случаю Нового года. "Сэкономленные средства используем для приобретения дополнительного снаряжения и оснащения для добровольцев и мобилизованных", - сказал Беглов. 

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