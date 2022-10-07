



В Санкт-Петербурге отменят новогодние мероприятия ради мобилизованных

Власти Санкт-Петербурга приняли решение отменить праздничные мероприятия на Новый год, чтобы помочь добровольцам и мобилизованным.



О таком решении заявил губернатор Александр Беглов, сообщают РИА Новости.



"На совещании с членами городского правительства приняли решение отменить запланированные праздничные мероприятия по случаю Нового года. "Сэкономленные средства используем для приобретения дополнительного снаряжения и оснащения для добровольцев и мобилизованных", - сказал Беглов.