



В Санкт-Петербурге открыли молодежный клуб “Вагнеренок”

В Санкт-Петербурге при поддержке "ЧВК Вагнер Центр" открыли молодежный клуб “Вагнеренок”, сообщает российское издание “Бумага”.



На встречи приходят школьники или студенты начальных курсов. У 15-летнего организатора Ксении можно получить распечатанное освобождение от занятий. Спецназовец Виктор Шмарковский провел 22 февраля лекцию о методах вербовки и гипнозе.



“Я много лет занимаюсь военно-патриотическим движением и воспитанием молодежи, веду их подготовку. Мне приходилось искать молодых ребят, которые соответствуют определенным критериям – знание нескольких языков, хорошая физическая подготовка и родители, которые тоже связаны с военной сферой. Когда-то я набирал таких же, как вы”, – заявил Шмарковский.



Чтобы стать членом “Вагнеренка”, организаторы просят написать им в соцсетях, а потом принести в "ЧВК Вагнер Центр" паспорт, две фотографии 3×4 на матовой бумаге и автобиографию. По данным “Бумаги”, кандидатов на вступление в клуб проверяет служба безопасности "ЧВК Вагнер Центр".



По состоянию на март в молодежном клубе состоит около 60 человек, утверждает куратор проекта. На первую встречу “Вагнеренка” 29 января пришел лидер партии “Справедливая Россия – За правду!” Сергей Миронов.