



В Сан-Франциско демонтировали логотип X на крыше компании Илона Маска

Гигантский логотип в виде буквы Х демонтировали на многоэтажке в Сан-Франциско, которая является штаб-квартирой компании Илона Маска Х, ранее известной как Twitter. Об этом пишет Reuters.



Отмечается, что городской строительный департамент зарегистрировал 24 жалобы на яркий яркий свет логотипа X, который в пятницу был установлен на крыше штаб-квартиры компании в центре города, на Маркет-стрит.



"Сегодня утром строительные инспекторы наблюдали, как разбирают конструкцию. За самовольную установку осветительной конструкции на владельца имущества будет начислен штраф", — сообщил пресс-секретарь городского Департамента строительной инспекции.



