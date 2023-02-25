



В Сальвадоре открылась гигантская тюрьма для гангстеров

С марта в Сальвадоре действует режим чрезвычайного положения - это ответ властей на вспышку насилия и убийств, совершенных бандитскими группировками. Десятки тысяч подозреваемых в причастности к гангстерским группировкам были задержаны в результате многочисленных полицейских спецопераций, пишет Reuters.



Мега-тюрьма, официальное название которой - "Центр борьбы с терроризмом", рассчитана на 40 тысяч мест. Первые две тысячи заключенных уже прибыли к месту отбывания наказания.



Перед там, как отвести в камеру, заключенных оставляют сидеть на полу с руками, сцепленными за бритыми головами.



Президент Букеле опубликовал в "Твиттере" видео привода заключенных в тюрьму, сопроводив его подписью: "Сегодня на рассвете одним заходом мы перевели 2000 членов банд в Центр борьбы с терроризмом. Здесь будет их новый дом, где они будут жить десятилетиями, все вперемешку, неспособные больше причинить вред населению".

Hoy en la madrugada, en un solo operativo, trasladamos a los primeros 2,000 pandilleros al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).



Esta será su nueva casa, donde vivirán por décadas, mezclados, sin poder hacerle más daño a la población.



Seguimos…#GuerraContraPandillas pic.twitter.com/9VvsUBvoHC — Nayib Bukele (@nayibbukele) February 24, 2023

Новая тюрьма для гангстеров построена в изолированном месте муниципалитета Теколука, в 74 километрах от столицы страны. Это крупнейшее сооружение подобного рода в Латинской Америке, оно оснащено новейшими технологиями для предотвращения побегов.Тюрьма состоит из восьми зданий, в каждом - по 32 огромных камеры площадью около 100 квадратных метров, в которых содержится более сотни заключенных. В каждой камере всего по два умыальника и два туалета.Чрезвычайные меры, предпринятые президентом Сальвадора, многие считают противоречивыми, поскольку они ограничивают некоторые конституционные права граждан. В частности, силовикам разрешили арестовывать подозреваемых, не дожидаясь ордера.В ходе антигангстерской войны сальвадорские власти задержали больше 64 тысяч человек. Правозащитники указывают, что пострадали при этом и невиновные граждане, однако политика президента против бандитов пользуется популярностью среди жителей Сальвадора.