



В Сафари в Рамат-Гане оплакивают смерть любимого носорога Руви

Руви, двухлетний носорог, скончался на сафари в Рамат-Гане в воскресенье. Он был назван в честь бывшего президента страны Реувена Ривлина .



“Всем грустно и больно, — говорится в заявлении Сафари . - С сожалением сообщаем, что наш любимый носорог Руви скончался”.



В сафари объяснили, что накануне “смотрители заметили, что Руви не идет есть, и он выглядит слабым. Было несколько попыток соблазнить его поесть и дать ему лекарство, но, к сожалению, ближе к вечеру он потерял сознание и умер”.



“Сотрудники сафари взяли образцы, чтобы попытаться выяснить, в чем проблема, и тело Руви будет исследовано, чтобы установить причину смерти“, - сказано в заявлении зоологического центра Сафари.



“Носорог Руви был очень любим носорогами, а также смотрителями, — написали в заключение Сафари. – Он учился быть молодым носорогом у Тупака и Атари, носорогов, которые также любили играть с его сестрой Райни и валяться в грязи озера со своей матерью“.



