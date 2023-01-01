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В сафари Рамат-Гана решили назвать леопарда в честь Ноа Кирель
01.01.2023 10:19 Аркадий Бочаровский

В сафари Рамат-Гана решили назвать леопарда в честь Ноа Кирель

За последние две недели в Сафари Рамат-Гана поступили сотни предложений израильских имен, после того как администрация попросила найти израильское имя для леопарда. 

В конце концов, было решено назвать тигрицу Panthera Noa, в честь певицы Ноа Кирель, у которой есть песня "Panther" и которая будет представлять Израиль на конкурсе песни Евровидение в этом году.

В прошлый четверг Кирель приехала в Сафари для осмотра места съемок музыкального клипа перед Евровидением, и там, возле загона леопардов, ей сообщили, что нового леопарда назовут Ноа, в честь певицы года.

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