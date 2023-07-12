



В ряде водоемов на Севере Израиля вода непригодна для купания – отчет

Министерство здравоохранения и Министерство охраны окружающей среды сообщили результаты анализа образцов, взятых из некоторых водоемов на Севере страны и предупредили, что заходить в эти реки может быть опасно.



Анализ проводился 10 июля. В нескольких водоемах было выявлено, что показатели превышают рекомендации Минздрава – 400 БГКП на 100 мл.



Полученные результаты:

Снир (Хацбани) – ГЭС: 740; Устье Иордана: 1100; Римский мост: 650.

Иордан – Мост Леавот ха-Башан: 900; Мост Хамиша: 690; Мост Хури: 600; Иордан со стороны Атерет: 1000; Мост Йосеф: 980; Мост Додот: 710; Мост Арик: 720.

Бассейн Мешушим — плато покрыто бактериями (множество бактерий, количество которых невозможно определить).

Эль-Аль – Черный водопад: 1040.

Залмон – мукомольный участок: 1550; Пул рожкового дерева: 1800.



Согласно данным министерств, купание в этих водоемах может быть опасным:

Снир (Хацбани) – от Римского моста до впадения в Иордан. Иордан – от Моста Йосеф до впадения в Кинерет. Бассейн Мешушим. Залмон. Заки. Эль-Аль – Черный водопад.



Известных источников загрязнения в ручьях обнаружено не было. Забор проб воды в нескольких ручьях на севере (Верхняя Галилея, Голаны и Западная Галилея) проводится каждые две недели при участии инспекторов Управления Природы и Парков.