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река Иордан
12.07.2023 07:05 Евгения Маркова

В ряде водоемов на Севере Израиля вода непригодна для купания – отчет

Министерство здравоохранения и Министерство охраны окружающей среды сообщили результаты анализа образцов, взятых из некоторых водоемов на Севере страны и предупредили, что заходить в эти реки может быть опасно.

Анализ проводился 10 июля. В нескольких водоемах было выявлено, что показатели превышают рекомендации Минздрава  – 400 БГКП на 100 мл.
 
Полученные результаты:

  • Снир (Хацбани) – ГЭС: 740; Устье Иордана: 1100; Римский мост: 650.
  • Иордан – Мост Леавот ха-Башан: 900; Мост Хамиша: 690; Мост Хури: 600; Иордан со стороны Атерет: 1000; Мост Йосеф: 980; Мост Додот: 710; Мост Арик: 720.
  • Бассейн Мешушим — плато покрыто бактериями (множество бактерий, количество которых невозможно определить).
  • Эль-Аль – Черный водопад: 1040.
  • Залмон – мукомольный участок: 1550; Пул рожкового дерева: 1800.
 
Согласно данным министерств, купание в этих водоемах может быть опасным:
  1. Снир (Хацбани) – от Римского моста до впадения в Иордан.
  2. Иордан – от Моста Йосеф до впадения в Кинерет.
  3. Бассейн Мешушим.
  4. Залмон.
  5. Заки.
  6. Эль-Аль – Черный водопад.
 
Известных источников загрязнения в ручьях обнаружено не было. Забор проб воды в нескольких ручьях на севере (Верхняя Галилея, Голаны и Западная Галилея) проводится каждые две недели при участии инспекторов Управления Природы и Парков.
 

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