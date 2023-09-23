



В российских контурных картах заменили Северную Америку на Англо-Саксонскую

В соцсетях опубликовали фотографии контурных карт по географии для 10-11 классов, в которых Северную Америку переименовали в Англо-Саксонскую, а Южную – в Латинскую.



“Беда пришла, откуда не ждали: ладно РФ с ее мерцающими границами, это не было бы сюрпризом. Но Англо-Саксонская Америка! Бывшая, по очертаниям, Северная. Бывшая Южная называется теперь Латинская Америка (вся). Еще имеются, судя по оглавлению, диковинные материки Зарубежная Европа и Зарубежная Азия. Эпоха великих географических закрытий”, – прокомментировала политолог Екатерина Шульман.



Учебные материалы по географии из серии “Полярная звезда” выпустило издательство “Просвещение” в 2023 году.



Также с 1 сентября во всех российских школах появился новый единый учебник по истории для 11-х классов, в котором рассказывается “о причинах СВО”, “присоединении новых регионов” и “незаконных санкциях”.



Венгерские СМИ заметили, что в новом российском учебнике истории говорится о “фашистском восстании” 1956 года.



“Восставшие радикалы, среди которых было немало бывших бойцов вооруженных формирований еще фашистской Венгрии, "отметились" в ходе восстания не только вандализмом против советских памятников и символов, но и многочисленными убийствами представителей Венгерской партии трудящихся, сотрудников органов правопорядка и членов их семей. […] С полным основанием полагая, что катализатором венгерского кризиса стали действия западных спецслужб и поддерживаемой ими внутренней оппозиции, СССР ввел в Венгрию войска и помог венгерским властям подавить выступление”.



На новость отреагировал госсекретарь по вопросам двусторонних отношений в МИД Венгрии Тамаш Менцер.



“В 1956 году венгерский народ восстал против коммунистической диктатуры. Это ясный, недвусмысленный факт, не подлежащий обсуждению”, – заявил он изданию Origo.