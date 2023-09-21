



В России возник дефицит свинины: цены "порадуют" россиян

В России образовался дефицит свинины из-за сокращения поголовья свиней и более высоких экспортных цен на мясо.



"Ситуация очень серьезная, потому что речь идет о продовольственной безопасности страны. Цены однозначно будут расти, так как образуется дефицит мяса на внутреннем рынке", - заявил председатель совета Ассоциации крестьянских хозяйств России (АККОР), создатель хозяйства "Теплый стан" Александр Шипулин.



Как сообщают "Известия", в АККОР прогнозируют рост цен на свинину в ближайшее время на 10-20%. Однако в Национальном свином союзе считают, что рост цен будет в пределах инфляции - 5%.