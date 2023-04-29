



В России умер известный телеведущий Колесников

В субботу, 29 апреля, в России скончался известный телеведущий Сергей Колесников на 69-м году жизни.



Об этом сообщают российские СМИ.



Информацию о его смерти в комментарии "РИА Новости" подтвердила его супруга. По предварительным данным, у Колесникова случился инсульт.



Он был заслуженным артистом РФ. Колесников снялся более чем в 30 фильмах и сериалах.



В частности, он сыграл роль бизнесмена Чагарина в фильме "Крепкий Орешек 5" с Брюсом Уиллисом. Также он он снялся в "Сердце Пармы", и в сериале "Тайны института благородных девиц" в роли князя Вишнецкого.



Он занимался озвучкой фильмов и игр, был ведущим на передаче "Фазенда" на российском Первом канале.





