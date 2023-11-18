



В России требуют запретить ЛГБТ и признать их экстремистами

Министерство юстиции России активно борется с ЛГБТ. Оно направило в суд иск, в которой требует признать "международное общественное движение ЛГБТ" экстремистами и запретить деятельность этой организации на территории России.



Как говорится в иске, "в деятельности ЛГБТ наблюдаются различные признаки экстремизма, разжигания социальной и религиозной розни"



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Разбирательство по данному иску состоится в Верховном суде РФ 30 ноября.

