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В России требуют запретить ЛГБТ и признать их экстремистами
18.11.2023 05:30 MIGnews.com

В России требуют запретить ЛГБТ и признать их экстремистами

Министерство юстиции России активно борется с ЛГБТ. Оно направило в суд иск, в которой требует признать "международное общественное движение ЛГБТ" экстремистами и запретить деятельность этой организации на территории России.

Как говорится в иске, "в деятельности ЛГБТ наблюдаются различные признаки экстремизма, разжигания социальной и религиозной розни"

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Разбирательство по данному иску состоится в Верховном суде РФ 30 ноября.
 

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