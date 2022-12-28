



В России с 1 января повысят минимальную зарплату и прожиточный минимум

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в проекте бюджета на 2023 год, законодателям на этапе проработки документа "удалось гарантировать исполнение всех социальных обязательств перед гражданами".



"С 1 января повысится минимальная зарплата и прожиточный минимум. Это приведет к росту социальных пособий. Появятся единые условия для выплат семьям с детьми. На ребенка до трех лет можно будет получить дополнительные средства из маткапитала вне зависимости от количества детей", - цитирует слова политика телеграм-канал Думы.



Спикер отчитался, что более трети бюджета в 2023 году будет направлено на социальные расходы, а в консолидированном бюджете на 2023 год социальные расходы составят более половины.



Дума осенью приняла законы, устанавливающие минимальный размер оплаты труда в 2023 году на уровне 16 242 рубля, прожиточный минимум установлен на уровне 14 375 рублей.