



В России резко вырос спрос на заморозку спермы

В России в три раза вырос спрос на заморозку спермы из-за мобилизации. Об этом сообщают издательства «Фонтанка» и «Большой город».



Так, в московский донорский банк спермы и яйцеклеток «Репробанк» в течение дня приходит более десяти человек, а ранее, передается, что только в течение месяца приходило примерно 20 человек. Об этом рассказал руководитель банка репродуктивных клеток Автандил Чоговадзе.



Также в Екатеринбурге заведующий отделением вспомогательных репродуктивных технологий медцентра «УГМК-Здоровье» Дмитрий Мазуров отметил, что с 22 сентября в клинику стали приходить за криоконсервацией по пять-шесть человек в день, хотя раньше количество обращений не превышало пяти в месяц.

Врачи отмечают, что до объявления мобилизации мужчины хотели заморозить сперму по медицинским показаниям. Теперь на прием приходят те, кто потенциально попадает под призыв. «Молодые люди понимают, что риски очень большие — здоровью может быть нанесен значительный вред, и когда они вернутся, стать отцами не получится. Риск высокий: как минимум стресс, жизнь в некомфортных условиях, травматические повреждения. Также есть риск, что человек может не вернуться», — заявил Чоговадзе.



Сама заморозка обойдется примерно в десять тысяч рублей, еще столько же придется потратить на консультацию, анализы и оплату хранения, но иногда на него дают скидки, а то и вовсе предлагают заморозку на год в подарок (зависит от клиники). В таком состоянии срок хранения спермы ничем не ограничен, криоконсервация не оказывает негативного влияния на качество сперматозоидов и их оплодотворяющую способность. В медицинской практике известны случаи рождения здоровых детей после более 22 лет хранения спермы. В среднем год хранения спермы в клинике стоит около 5 тысяч рублей.

К слову, похожий рост популярности криоконсервации врачи фиксировали после первой волны пандемии, когда появились слухи о том, что у переболевших ухудшаются репродуктивные функции.