



В России резко вырос спрос на частные бункеры

В 2022 году в России вырос спрос на частные бункеры.



Особенно сильный рост спроса был зафиксирован после того, как в России объявили "частичную мобилизацию". Об этом сообщает "РБК-Недвижимость" со ссылкой на экспертов в сфере.



"После 21 сентября спрос резко вырос: число запросов у нас на сайте увеличилось на 430%. Такого не наблюдалось даже после начала "СВО", - рассказал основатель проекта BunkerHouse Никита Малежик.



Эксперт отметил, что сейчас паника прошла и люди более обстоятельно подходят к вопросу оборудования частных бункеров и убежищ.



"После начала мобилизации и "СВО" мы наблюдали повышенный интерес к строительству частных бункеров - спрос вырос в разы. Заявок было очень много, большое количество из них поступало с юга России, с приграничных территорий", - отметил другой эксперт, гендиректор "Спецгеопроект" Данила Андреев.

