



В России резко сократилось число евреев за последние 10 лет - перепись населения

Выезд евреев из РФ после вторжения российских войск в соседнюю Украину в прошлом году привлек широкое внимание. Но согласно статистике, опубликованной недавно официальным статистическим бюро России, еврейское население страны резко сократилось задолго до этого.



Данные, опубликованные в прошлом месяце Федеральной службой госстатистики России, показали, что всего 82 644 человека идентифицировали себя как евреи по национальной переписи населения, проведенной в 2021 году.

Еще около 2000 человек относились к родственным категориям, таким как горские евреи (из Азербайджана и Кавказских гор), израильтяне, живущие в России, грузинские евреи, бухарские евреи (из Узбекистана и Средней Азии), караимы и крымчаки (из Крыма).



Предыдущая перепись населения России, проведенная в 2010 году, показала почти 160 000 человек, которые идентифицировали себя как евреи или принадлежащие к родственным группам, что предполагает сокращение более чем вдвое за последнее десятилетие. За тот же период общая численность населения России выросла на 3,5%.



Цифры не учитывают массовый исход российских евреев с начала войны в Украине, который, по оценкам, составил более 20 000 человек в первые шесть месяцев после вторжения. Эти данные позволяют предположить, что на начало 2023 года, что еврейское население России может составлять менее 60 000 человек.



Похоже, что большинство уехавших российских евреев репатриировались в Израиль. По данным Еврейского агентства, которое содействует репатриации, около 66 800 россиян совершили алию в период с 2010 по 2019 год.



Могли быть и другие русские евреи, не охваченные переписью. Отмечается, что 17 миллионов человек не указали свою национальность или заявили, что не имеют ее.

