



В России провели военный парад детсадовцев

В городе Ейск Краснодарского края прошел военный парад воспитанников детских садов под названием “Мы – правнуки великих победителей”, заявил мэр города Роман Бублик.



“Наш парад малышей проходит в этом году впервые и очень приятно и гордо, что именно с Ейского района начинается такая славная традиция. Я уверен, что этот парад мы будем проводить каждый год”, – написал Бублик.



Парад прошел на местном стадионе. За шествием детсадовцев с трибун наблюдали их родители. Подготовка к мероприятию, согласно данным Бублика, заняла месяц – за это время детей научили маршировать, а родители сшили им костюмы, соответствующие определенному роду войск, который выбрал каждый детский сад.