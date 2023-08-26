



В России нашли пропавшего без вести экс-гитариста группы "Алиса"

Пропавшего без вести в Санкт-Петербурге гитариста российской рок-группы "Алиса" Андрея Шаталина все же удалось найти.



Российские СМИ пишут, что он был в лесу в неадекватном состоянии.



Семья не хочет разглашать подробности о ситуации. 22 августа Шаталин ушел из дома и перестал выходить на связь. Его семья сразу же обратилась в полицию. Поиски музыканта продолжались все эти дни.



Источники сообщают, что при нем был телефон его дочери, при чем, он его где-то заряжал. По данным Тelegram-канал "112", музыкант в последнее время был в депрессии из-за долгов и кредита.

