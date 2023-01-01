



В России найден мертвым рэпер Андрей Райкконен

В Санкт-Петербурге найден мертвым российский рэпер Андрей Райкконен.



Об этом сообщает издание 78.ru.



По словам источников, лидер андеграундного проекта "Эхопрокуренныхпоездов" (ЭПП) найден мертвым в своей квартире.



Причина смерти рэпера не разглашается. Уточняется, что музыкант перестал выходить на связь 29 декабря.



По словам источников, он говорил одной из своих знакомых о плохом самочувствии. Также он предупреждал фанатов о переносе запланированного на 17 декабря концерте.