Новости » Life Style
В России найден мертвым рэпер Андрей Райкконен
01.01.2023 00:16 Алина Груднева

В России найден мертвым рэпер Андрей Райкконен

В Санкт-Петербурге найден мертвым российский рэпер Андрей Райкконен.

Об этом сообщает издание 78.ru.

По словам источников, лидер андеграундного проекта "Эхопрокуренныхпоездов" (ЭПП) найден мертвым в своей квартире. 

Причина смерти рэпера не разглашается. Уточняется, что музыкант перестал выходить на связь 29 декабря.

По словам источников, он говорил одной из своих знакомых о плохом самочувствии. Также он предупреждал фанатов о переносе запланированного на 17 декабря концерте.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы