



В России массово разводятся ради получения пособий

В России семьи начали разводиться ради получения социальных выплат, пишет «Парламентская газета». На такую практику обратила внимание директор департамента Счетной палаты Ольга Самарина.



Чиновница объяснила, что когда семья разводится, у каждого из супругов изменяется среднедушевой доход. После чего они подают заявление на единое пособие.

«Мы ездили в регионы и видели, как семья подает в соответствующие органы заявление и им отказывают в получении пособия. Они разводятся, подают заявление второй раз, и им это заявление одобряют и пособие назначают», - заявила чиновница.



Ранее был подписан закон о едином пособии в связи с рождением и воспитанием ребенка. Выплату назначат на каждого ребенка в семье до достижения им 17 лет, беременным. Закон вступит в силу с 1 января 2023 года. Для назначения выплаты размер среднедушевого дохода в семье на человека не должен превышать прожиточного минимума, установленного в регионе.