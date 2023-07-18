



В России ликвидировали ЧВК "Вагнер"

В России окончательно ликвидировали неофициальное вооруженное формирование ЧВК "Вагнера", большинство наемников уходят к министру обороны РФ Сергею Шойгу.



Об этом сообщил проект "Можем объяснить", ссылая на четыре источника: близкий к администрации президента чиновник, близкий к ЧВК собеседник, а также двое ветеранов "Вагнера".



"Несуществующая на бумагах "ЧВК Вагнера" ликвидирована и как неофициальное вооруженное формирование. Решение о ликвидации "Вагнера" в России - окончательное и принято лично Владимиром Путиным, говорит близкий к АП источник "МО", - отметил проект, добавив, что "вагнеров в России не будет - таково решение "главного".



Также уточняется, что "в Молькино их тоже не будет, там будут бойцы других ЧВК".



По словам одного из наемников "Вагнера", сейчас идет процесс разделения ЧВК. Власти предлагают всем заключить контракты с Минобороны.



"Из определившихся - большинство рядовых пригожинских наемников решили уйти в подчинение к Шойгу. Конкретных цифр собеседник проекта не предоставил. С Пригожиным остались самые опытные его пехотинцы, которых под крыло Минобороны никто брать не собирается", - говорится в сообщении.



Кроме тог, в России набор в ЧВК "Вагнер" прекращен, убедился корреспондент "МО". Большинство телефонов компании для вербовки новых сотрудников недоступно. По двум номерам проигрывается сообщение "ждите соединения с оператором", но за 5 минут так ничего и не происходит.



"Недоступен и бригадир "Вагнера" по прозвищу Баварец - он не отвечает ни по телефону, ни в мессенджерах, хотя раньше был доступен едва ли не круглые сутки. Большинство групп в VK, посвященных ЧВК "Вагнер", заблокированы "по требованию Генпрокуратуры", - уточняет проект.



Также известно, что несколько сотен наемников "Вагнера" уже находятся в Беларуси, но они практически обезоружены.



"Они действительно сдали технику Минобороны. Не всю, но процентов 90 - точно", - говорит еще один ветеран "ЧВК".



Примерно об этом же на днях говорил и министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас.



"Я бы не назвал их подразделениями, я бы назвал их группами, которые без вооружения, боеприпасов и тылового обеспечения перебрасываются в Беларусь, количество небольшое", - утверждал Анушаускас.