



В России готовятся к полной блокировке YouTube, - Forbes

Российская социальная сеть VK ("ВКонтакте"), возможно, приступила к активной подготовке к отключению видеохостинга YouTube на территории России. Об этом пишет Forbes.



По данным издания, "ВКонтакте" начала сильно расширять использование сети CDN-серверов с целью сделать загрузку видеоконтента более оперативной. Кроме того, VK пытается договориться с крупными операторами о кэширующих сервисах.



CDN - это сеть серверов с копиями самого популярного контента. Посредством ее контент можно получать не с центрального сервера, а из доступной ближайшей точки.



В самой VK заявили, что развертывание CDN связано только с "ростом популярности компании".



Кроме того, "ВКонтакте" сейчас пытается заинтересовать своей платформой популярных русскоязычных блоггеров из YouTube.



