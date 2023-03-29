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В России готовятся к полной блокировке YouTube, - Forbes
29.03.2023 20:59 Ирина Демьянова

В России готовятся к полной блокировке YouTube, - Forbes

Российская социальная сеть VK ("ВКонтакте"), возможно, приступила к активной подготовке к отключению видеохостинга YouTube на территории России. Об этом пишет Forbes.

По данным издания, "ВКонтакте" начала сильно расширять использование сети CDN-серверов с целью сделать загрузку видеоконтента более оперативной. Кроме того, VK пытается договориться с крупными операторами о кэширующих сервисах.

CDN - это сеть серверов с копиями самого популярного контента. Посредством ее контент можно получать не с центрального сервера, а из доступной ближайшей точки.

В самой VK заявили, что развертывание CDN связано только с "ростом популярности компании".

Кроме того, "ВКонтакте" сейчас пытается заинтересовать своей платформой популярных русскоязычных блоггеров из YouTube.

 

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