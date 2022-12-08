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В России Аллу Пугачеву обвинили в работе на западные спецслужбы
08.12.2022 11:37 Аркадий Бочаровский

В России Аллу Пугачеву обвинили в работе на западные спецслужбы

Сбежавшая в Израиль эстрадная певица и композитор-песенник Алла Пугачева может быть связана с западными спецслужбами. Об этом сообщил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

По его словам, прозвучавшим в студии передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, такая версия действительно существует. Бородин добавил, что в отношении сбежавшей из России и обозвавшей ее жителей «холопами» и «рабами» певицы будет инициировано расследование.

Помимо этого, Бородин обвинил исполнительницу хита «Миллион алых роз» в предательстве и заявил, что она не заслуживает какого либо уважения.

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