



В России Аллу Пугачеву обвинили в работе на западные спецслужбы

Сбежавшая в Израиль эстрадная певица и композитор-песенник Алла Пугачева может быть связана с западными спецслужбами. Об этом сообщил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.



По его словам, прозвучавшим в студии передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, такая версия действительно существует. Бородин добавил, что в отношении сбежавшей из России и обозвавшей ее жителей «холопами» и «рабами» певицы будет инициировано расследование.



Помимо этого, Бородин обвинил исполнительницу хита «Миллион алых роз» в предательстве и заявил, что она не заслуживает какого либо уважения.