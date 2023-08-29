



В Рош ха-Шана - семейный фестиваль "Сказки Тысячи и одной ночи" в Израиле

16 -17 сентября в поселении Неве-Шалом пройдет Международный Фестиваль «Сказки Тысячи и одной ночи». Гостей ждут красочные сражения украинских амазонок с израильскими рыцарями, выступления грузинского и израильских музыкальных коллективов, веселый, яркий, громкий восточный базар с ярмаркой ремесленников, мастер-классы для детей « Али-Баба и 40 разбойников», « Волшебная лампа Алладина», танцы живота с роскошными танцовщицами, аутентичная арабская кухня, тематические фотозоны, сказочные восточные спектакли театра марионеток.



С командой, приглашающей на волшебный праздник, израильтяне знакомы по ежегодному Фестивалю «Рыцари Израиля», на который собираются тысячи человек со всей страны.



Сохранив зрелищность и рыцарский антураж, организаторы Ирина Козлинская и Григорий Тамар весной дали возможность израильтянам погрузиться в глубины европейской культуры и Средневековья на Фестивале «Сказки Старой Европы».







А к празднику Рош ха-Шана подготовили новый фестиваль. На этот раз продолжением темы сказок станут любимые многими истории Шахерезады, в которых каждый находит что-то свое. Взрослые - чувственность и красоту литературы Востока. Дети - увлекательные сюжеты, ярких героев и необычные приключения. По многолетней традиции на Фестивале «Сказки Тысячи и одной ночи» в Неве-Шалом также приготовлены сюрпризы и для взрослых, и для детей.



Но сборник любимых сказок включал в себя не только персидские легенды, но и мифы народов, живущих рядом



Организаторы решили сохранить и эту традицию, включив в программу Фестиваля зажигательные мотивы Георгии. Никого не оставят равнодушным лебединые движения танцовщиц и стремительные танцы джигитов в выступлениях грузинского вокально-хореографического коллектива « Чвенебуреби». Артисты коллектива подобраны из самых разных частей Георгии, что позволяет им представить всю палитру традиционной музыкальной культуры страны.



И главная традиция Фестиваля – это рыцарские бои. На этот раз гостей ждут показательные выступления Клуба исторической реконструкции Периода Золотой Орды «Шарухань» . Монгольские костюмы, оружие и снаряжение, максимально приближенное к тому времени, впервые будет показаны в Израиле.



На одной из локаций будет разбит лагерь эпохи хазарского царства. Здесь зрители смогут увидеть костюмированные выступления клуба исторического фехтования «Еврейские военные традиции».







Так что на Фестивале будут соблюдены все правила восточных сказок – красота принцесс, мужественность рыцарей и их свиты, хитрость и находчивость героев, чувственность танцев живота, пряность черного кофе, тягучесть персидских сладостей и ароматы арабской кухни.



Ну, а поселение Неве-Шалом, которое находится в самом центре страны между Иерусалимом и Тель-Авивом, прямо возле Латруна, кажется, само зовет насладиться своими прекрасными видами и провести волшебное время в сказочной атмосфере.



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Фотографии Александра Ханина