



В Ришон-ле-Ционе строится ультрасовременное здание для одиноких солдат

7 сентября прошла церемония закладки фундамента первого современного дома для одиноких солдат, финансируемого Друзьями Армии обороны Израиля (FIDF), Международным братством христиан и евреев (IFCJ) и Ассоциацией солдат Израиля).



Восьмиэтажный жилой дом в Ришон-ле-Ционе будет 56 квартир; атриум открытого типа со стеклянным потолком, столовая с бесплатным питанием для одиноких солдат, солдатский клуб, услуги прачечной, и т.д. У каждого солдата в этом здании будет своя комната.



“Невероятно вдохновляюще видеть, как солдаты покидают свою родину и приезжают сюда, в Государство Израиль, чтобы преданно служить в израильской армии”, – сказал генерал-майор Янив Асор, глава кадрового управления ЦАХАЛа. !Это доказательство того, что Израиль является домом для всего еврейского народа. Ни один солдат никогда не должен чувствовать себя одиноким в ЦАХАЛе или в израильском обществе”.



Планируется, что начиная с декабря 2024 года в новом доме будут жить 222 одиноких солдата.