



В Ришон ле-Ционе пройдет забег с факелом с участием около 400 бегунов!

Накануне начала параолимпиады - соревнований для людей с ограниченными возможностями, в ближайшее воскресенье, 23 октября, в Ришон ле-Ционе пройдет забег с факелом. Протяженность дистанции составляет около 1,3 км, в нем примут участие люди с ограниченными возможностями, а также учащиеся специальных и общеобразовательных школ города. Забег стартует в 9 часов утра в "Ган а-мошава", после его окончания на площади у муниципалитета будет зажжен факел, символизирующий открытие игр.



Параолимпийские игры — это международные соревнования для спортсменов с особыми потребностями, которые проводятся в 192 странах, общее количество их участников превышает 5 миллионов. Национальные параолимпийские игры в Израиле пройдут 25 и 26 октября в Галилее. Среди дисциплин — бег на длинную дистанцию, плавание, велоспорт, баскетбол и боулинг.



Мэр Ришон ле-Циона Раз Кинстлих говорит: "Выбор Ришона в качестве одного из городов, в котором состоится забег, очень логичен. Мы поощряем занятия спортом и активно способствуем интеграции людей с ограниченными возможностями в общество".



В прошлом году муниципалитет Ришон ле-Циона ввел стандарты трудоустройства людей с ограниченными возможностями и принял модель содействия их трудоустройству на всех предприятиях города. Для детей, подростков и взрослых с нарушениями интеллектуального развития и коммуникативными расстройствами (ASD) каждый вторник вечером проводятся спортивные занятия на городском легкоатлетическом стадионе. Для участия в них следует обратиться по телефонам: 050-7536011 или 03-9547182.

