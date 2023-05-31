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В РФ требуют запретить проезд электросамокатов по пешеходным улицам
31.05.2023 13:58 Алина Груднева

В РФ требуют запретить проезд электросамокатов по пешеходным улицам

Депутаты "Единой России" предлагают запретить проезд по пешеходным улицам электросамокатов и электровелосипедов, которые берутся на прокат, чтобы обезопасить гуляющих.

Более того, они предложили российскому минтрансу и МВД ввести ограничения скорости этих транспортных средств до 15 км/ч.

"Мы должны смотреть на статистику происшествий со средствами индивидуальной мобильности. Ее непрерывный рост показывает, что внесенные изменения пока не работают. В этом случае необходимо обеспечить безопасность пешеходов через снижение скорости прокатных электросамокатов до 15 км/ч", - цитируют росСМИ обращение депутатов.

Обеспокоенность из-за этих транспортных средств растет, поскольку в прошлом году число ДТП с их участием выросло в РФ на 40%.

 

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