



В РФ продолжают травить Ахеджакову за флаг Украины: что придумали на этот раз

Министерство внутренних дел России инициировало проверку артистки Лии Ахеджаковой по статье о "дискредитации" ВС РФ.



Поводом для продолжения травли актрисы послужил донос активиста Виталия Бородина, которого возмутило видео со спектакля "Мой внук Вениамин" в Германии, когда она оказалась на сцене с флагом Украины.



Он посчитал действия Ахеджаковой, которая, хоть и является гражданкой России, продолжает активно выступать против действий РФ в Украине, "дискредитацией" армии. Что примечательно, из-за травли актриса и без того была вынуждена уйти из театра "Современник", в котором работала долгие годы.



В ответ на новость о проверке в МВД Ахеджакова сказала, что украинский флаг, который так возмутил россиян, ей передал зритель на спектакле в Германии.



"Что вы такое несете? С каким я вышла флагом? Это было в городе Бремен, на поклонах люди засыпали меня цветами, и с одним букетом оказался флаг. Я вначале думала, что это шарфик. Этого человека мы так и не смогли найти, глазами искали, обычно они к рампе подходят", — ответила она в комментарии российским СМИ.



