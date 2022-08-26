



В РФ приостановили выдачу биометрических загранпаспортов

"С 26 августа временно прекращается прием заявлений о выдаче паспортов нового поколения (сроком действия 10 лет). Оформление паспортов сроком действия 5 лет продлится без изменений в установленном порядке", - говорится в сообщении консульского департамента МИД РФ.



В ведомстве напомнили, что прием посетителей по оформлению загранпаспортов, а также выдача готовых загранпаспортов производится только по предварительной записи через представителей зарегистрированных в МИД России организаций.



Между тем, временно недоступны и разделы по оформлению паспортов, регистрации и приглашений на въезд в РФ на портале Госуслуг.