Новости » Life Style
В РФ приостановили выдачу биометрических загранпаспортов
26.08.2022 23:09 Евгения Маркова

В РФ приостановили выдачу биометрических загранпаспортов

"С 26 августа временно прекращается прием заявлений о выдаче паспортов нового поколения (сроком действия 10 лет). Оформление паспортов сроком действия 5 лет продлится без изменений в установленном порядке", - говорится в сообщении консульского департамента МИД РФ.

В ведомстве напомнили, что прием посетителей по оформлению загранпаспортов, а также выдача готовых загранпаспортов производится только по предварительной записи через представителей зарегистрированных в МИД России организаций.

Между тем, временно недоступны и разделы по оформлению паспортов, регистрации и приглашений на въезд в РФ на портале Госуслуг.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы