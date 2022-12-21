



В РФ предлагают таз красной икры за миллион рублей

В соцсетях обсуждают товар, который предлагает заказать один из сервисов доставки японских роллов и суши. Компания продает «таз премиальной красной икры». Цена 990 000 рублей.



— Можно не ждать праздничного застолья если вы действительно DELUX и заказать таз уже сейчас, — вычурно сообщается описание товара.



За эти деньги покупатель получит 145 килограммов «отборной свежей икры наивысшего качества» — от форели. Получается, что кило деликатеса оценили примерно в 6800 рублей. Для сравнения, в магазинах она стоит 5000 — 6000 руб/кг.



