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В РФ ограничили препараты для прерывания беременности и экстренной контрацепции
04.10.2023 17:55 Наталья Богинская

В РФ ограничили препараты для прерывания беременности и экстренной контрацепции

Минздрав России издал приказ, ограничивающий оборот препаратов для медикаментозного прерывания беременности и экстренной контрацепции. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале.

Согласно приказу, предметно-количественному учету подлежат препараты с мизопростолом и мифепристоном, которые используют для прерывания беременности. При этом мифепристон в маленькой дозировке также используется для экстренной контрацепции, однако Минздрав внес его в перечень подлежащих предметно-количественному учету без уточнения дозировки.

Приказ вступает в силу с 1 сентября 2024 года. Он будет действовать до 1 сентября 2030 года.

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