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В РФ намерены оштрафовать ресторан рэпера Моргенштерна
06.09.2022 00:16 Алина Груднева

В РФ намерены оштрафовать ресторан рэпера Моргенштерна

В России продолжают третировать рэпера Алишера Моргенштерна, которого недавно признали "иноагентом".

 
По данным российских СМИ, его ресторан KAIF Provenance будут штрафовать "за антисанитарию". 
 
Уточняется, что в заведении было выявлено отсутствие документов на продукты и посудомоечной машины. Также эксперты заверяют, что повара не соблюдали температурный режим при готовке блюд. 
 
Ресторан Моргенштерна могут оштрафовать на 200-500 тысяч рублей или закрыть его на срок до трех месяцев. 

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