



В РФ намерены оштрафовать ресторан рэпера Моргенштерна

В России продолжают третировать рэпера Алишера Моргенштерна, которого недавно признали "иноагентом".

По данным российских СМИ, его ресторан KAIF Provenance будут штрафовать "за антисанитарию".

Уточняется, что в заведении было выявлено отсутствие документов на продукты и посудомоечной машины. Также эксперты заверяют, что повара не соблюдали температурный режим при готовке блюд.

Ресторан Моргенштерна могут оштрафовать на 200-500 тысяч рублей или закрыть его на срок до трех месяцев.