В РФ намерены оштрафовать ресторан рэпера Моргенштерна
В России продолжают третировать рэпера Алишера Моргенштерна, которого недавно признали "иноагентом".
По данным российских СМИ, его ресторан KAIF Provenance будут штрафовать "за антисанитарию".
Уточняется, что в заведении было выявлено отсутствие документов на продукты и посудомоечной машины. Также эксперты заверяют, что повара не соблюдали температурный режим при готовке блюд.
Ресторан Моргенштерна могут оштрафовать на 200-500 тысяч рублей или закрыть его на срок до трех месяцев.