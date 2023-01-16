



В РФ кадета выпороли плетью

Отец ученика ставропольской кадетской школы им. генерала Ермолова опубликовал в соцсетях фото сына со следами побоев на спине, сообщает «Блокнот».



Он рассказали, что несколько дней назад ребёнок вернулся с уроков с рубцом от плети. Родители признались, что при зачислении сына подписали согласие на такие наказания. Но даже представить не могли, что до этого дойдёт в действительности. К тому же, по их словам, влетело мальчику за какую-то мелочь.



Методы казачьего воспитания вызвали широкий общественный резонанс. Произошедшим уже заинтересовались в прокуратуре Ставрополья, в краевом следственном управлении СКР и в мэрии столицы региона.