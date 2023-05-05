



В РФ арестовали двух театральных деятелей по обвинению в "оправдании терроризма"

В пятницу, 5 мая, российская режиссер Евгения Беркович предстала перед судом по делу об "оправдании терроризма".



По итогам заседания, Замоскворецкий суд Москвы постановил отправить ее под арест на два месяца из-за постановки спектакля "Финист - Ясный сокол", в котором повествуется о девушках, принимающих ислам и отправляющихся на Ближний Восток.



Беркович, как и драматурга Светлану Петрийчук, задержали в Москве 4 мая. Сначала они проходили под делу как свидетели. В их домах были проведены обыски.



По словам Ксении Собчак, в экспертизе по делу об "оправдании терроризма" в спектакле говорится, что "в материалах есть признаки идеологии ИГИЛ и субкультуры русских неофиток-мусульманок, являющихся женами экстремистов и террористов". Более того, в пьесе российское общество якобы показано не лучше террористической организации с точки зрения милосердия.



"Общий смысл текста заключается в том, что тяга к свободе и стремление свободно воплощать свои замыслы в жизнь оправдывает любые действия. Например: Отъезд в ИГИЛ оправдывается непреодолимой страстью/любовью <…>; веянием времени и процессами, идущими в мире, желанием преодолевать трудности, совершать подвиги, чувствовать свою значимость и превосходство <…>; борьбой с политическим лицемерием общества, от которого якобы бежала героиня", - цитирует Собчак.



Уточняется, что эксперты посчитали, будто спектакль может побудить зрителей к дестабилизации деятельности органов власти, используя методы последователей вышеупомянутых идеологий.



В ходе заседание по поводу Беркович ее адвокаты попросили приобщить документы об усыновлении детей с инвалидностью, которых та воспитывает.



Позже Собчак сообщила, что, как и на заседании по мере пресечения Евгении Беркович, поручительства за Петрийчук подписали: режиссер Андрей Звягинцев, сама Собчак, композитор Сергей Невский, психолог Людмила Петрановская, худрук театра "Шалом" Олег Липовецкий и художница Ольга Юшина.



"Также защита просит приобщить характеризующие документы и продлить срок задержания на 72 часа", - добавила Собчак.

