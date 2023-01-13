



В РФ актера и музыкального критика признали "иноагентами"

Министерство юстиции РФ внесла актера Артура Смольянинова, обвиненного ранее в "дискредитации" российской армии, в реестр "иноагентов".



Это произошло в пятницу, 13 января.



Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении покинувшего Россию актера, заявившего в одном из интервью о том, что готов воевать на стороне ВСУ, а на свою историческую родину ему наплевать.



"Мне, честно говоря, наплевать, в какой форме останется Россия. Развалится, не развалится. Даже если останется один автономный округ, а все остальное превратится в радиоактивный пепел", – говорил Смольянинов.



В тот же реестр сегодня минюст РФ внес музыкального критика Артемия Троицкого. Также список "иноагентов" пополнили журналист Александр Шелест, экс-координатор пермского штаба Навального Сергей Ухов, юрист Анатоли Фурсов и бывший священник Сергей Кирсанов. Это было первое пополнение, проведенное министерством юстиции, в 2023 году.