



В раввинских судах «Лактила» запустили новейшую компьютеризированную систему

В раввинских судах организации "Лактила" была введена в действие современная компьютеризированная система, первая в своем роде. Отныне подать иск и быть в курсе судебных решений можно онлайн. Система также позволяет судьям отследить последовательность событий в любом архивном деле.



Раввин Ицхак Зага, генеральный директор "Лактила", ожидает, что это технологическое новшество станет поворотным моментом в отношении общественности к судам по всей стране.



А пока судьи проходят профессиональное обучение. Последние курсы проходили в течение девяти дней в ешиве Центра раввинов с участием десятков деканов со всей страны.



Член правления "Лактила" раввин Ратзон Аросси сказал: "Мы должны поздравить организацию "Лактила", которая оказывает очень сильную поддержку вопросу закона Торы, не только в создании судов, но и в подготовке судей, чтобы они были достойны занимать свои должности".

