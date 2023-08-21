



В Рамат-Гане запустят субботний трансфер по маршруту скоростного трамвая

Мэр Рамат-Гана Кармель Шама-Ха-Коэн объявил 20 августа, что муниципалитет запустит линию автобусов по выходным дням вдоль большей части маршрута скоростного трамвая Тель-Авива во время Шаббата.



В заявлении муниципалитета сообщается, что новый маршрут будет называться “Красная линия”. Система бесплатных шаттлов будет курсировать из Рамат-Гана в Яффо, не доезжая до Петах-Тиквы, Бней-Брака и Бат-Яма.



“Красная линия” маршрутных автобусов присоединится к двум другим линиям которые уже работают для жителей Рамат-Гана, что позволит им добраться до Тель-Авива в Шаббат. Мэр сообщил, что 8000 жителей города воспользовалось услугой трансфера на прошлой неделе, объявив что “Красная линия” начнет работать, как только муниципалитет закончит расставлять знаки на станциях.