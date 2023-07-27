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В пупсика Киркорова вживили батарейки
27.07.2023 12:43 Алина Груднева

В пупсика Киркорова вживили батарейки

В России на фоне сумасшедшей популярности фильма "Барби" с Марго Робби, который бьет рекорды в прокате, решили "увековечить" и свою знаменитость.

Теперь в продажах появился пупс "Филипп" в образе "короля" эстрады Филиппа Киркорова.

В онлайн-маркетах пишут, что пупсик умеет петь и двигаться, работает "Филипп" на батарейках, а изготовлен из полиэстера.

Предназначена такая игрушка для использования детьми в возрасте старше трех лет. В России пупса "Филиппа" продают от четырех тысяч рублей и дороже.

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