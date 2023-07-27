



В пупсика Киркорова вживили батарейки

В России на фоне сумасшедшей популярности фильма "Барби" с Марго Робби, который бьет рекорды в прокате, решили "увековечить" и свою знаменитость.



Теперь в продажах появился пупс "Филипп" в образе "короля" эстрады Филиппа Киркорова.



В онлайн-маркетах пишут, что пупсик умеет петь и двигаться, работает "Филипп" на батарейках, а изготовлен из полиэстера.



Предназначена такая игрушка для использования детьми в возрасте старше трех лет. В России пупса "Филиппа" продают от четырех тысяч рублей и дороже.



Когда ребёнок в сеть залип,

Ему поможет пупс Филипп! 😂 pic.twitter.com/0gpwbAwCJp — Богемский Рапсодий (@Roman6718599467) July 17, 2023

Зашел вчера в ЦДМ и вот что я вам скажу:



Магазины игрушек без иностранных брендов выглядят пустынно и удручающе.



Зато есть пупс Филипп, который поет песни и говорит 9 фраз. Интересно, каких. pic.twitter.com/Ua6D3BQXx5 — Мурбанистика (@ktvsiy) April 21, 2023