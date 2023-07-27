В пупсика Киркорова вживили батарейки
В России на фоне сумасшедшей популярности фильма "Барби" с Марго Робби, который бьет рекорды в прокате, решили "увековечить" и свою знаменитость.
Теперь в продажах появился пупс "Филипп" в образе "короля" эстрады Филиппа Киркорова.
В онлайн-маркетах пишут, что пупсик умеет петь и двигаться, работает "Филипп" на батарейках, а изготовлен из полиэстера.
Предназначена такая игрушка для использования детьми в возрасте старше трех лет. В России пупса "Филиппа" продают от четырех тысяч рублей и дороже.
Когда ребёнок в сеть залип,— Богемский Рапсодий (@Roman6718599467) July 17, 2023
Ему поможет пупс Филипп! 😂 pic.twitter.com/0gpwbAwCJp
Зашел вчера в ЦДМ и вот что я вам скажу:— Мурбанистика (@ktvsiy) April 21, 2023
Магазины игрушек без иностранных брендов выглядят пустынно и удручающе.
Зато есть пупс Филипп, который поет песни и говорит 9 фраз. Интересно, каких. pic.twitter.com/Ua6D3BQXx5
Пупс Филипп н-нада?— Херанука Пороялю (@Soy3yo3) July 21, 2023
BY Пупс Филипп интерактивный с аксессуарами, 30 см, ABS, PVC, полиэстер. Эффекты- звук. pic.twitter.com/tLWFaxpX6w