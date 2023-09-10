



В последний момент: свадьба убийц-репатриантов в тюрьме отменена





Артем Рахимов, осужденный за убийство во время неудачного ограбления, отменил свою свадьбу с Кариной Бриль, убившей двух своих малолетних детей, после того как, по словам соратников, "струсил". Бриль удивлена таким решением: "Я разочарована, я была очень взволнована, а потом он позвонил и сказал, что все отменяется".



Бриль была осуждена в 2015 году за убийство двух своих малолетних детей и приговорена к двум пожизненным срокам, которые были сокращены до 20 лет лишения свободы. Артем Рахимов был осужден за убийство жителя Бейт-Шемеша во время неудачного ограбления.



По словам близких к Бриль людей, предполагаемый жених струсил и отменил просьбу выйти за нее замуж.



"Я была очень удивлена, между нами была большая любовь, - рассказала Бриль своим близким друзьям, - Служба безопасности собиралась удовлетворить нашу просьбу, но Артем решил, что у него нет реальных шансов, поскольку ему еще не скостили срок и ему будет трудно управлять подобными отношениями. Я очень разочарована его решением".



Бриль добавила, что она уже выбрала платье и кейтеринг для мероприятия, которое должно было состояться в тюрьме примерно через две недели. "Я очень тяжело это восприняла, но могу понять, что он струсил и не готов вступать в отношения, когда он отбывает наказание и не знает, когда выйдет из тюрьмы".



В сентябре 2013 года Бриль убила двух своих малолетних детей - семилетнего Игоря и пятилетнюю Миру - в их квартире в Иерусалиме. Она перерезала им горло и попыталась покончить жизнь самоубийством, после чего была госпитализирована в критическом состоянии. На момент убийства Бриль была беременна. Родившегося ребенка передали отцу в Швейцарии.



46-летняя Бриль, отбывающая наказание в реабилитационном крыле "Савион" тюрьмы "Неве-Тирца", рассказала, что Артем, работающий на одной из фабрик ШАБАСа, постоянно ухаживал за ней и долгое время обхаживал ее. "Он - романтический тип", - описывала в то время Брилл. "Очень культурный, вежливый, уважает меня. Всегда беспокоится обо мне, заботится обо мне. Я все время одна. Я сижу в тюрьме уже десять лет, и никто меня не навещал. У меня нет семьи. Ничего нет. Я одинока. Он - моя опора, мой якорь. С тех пор как я встретила его, я чувствую себя счастливее. Нелегко влюбиться в заключенного за решеткой, мы никогда не встречались. Он моложе меня более чем на десять лет, но мы не чувствуем разницы в возрасте. Меня это нисколько не смущает".



Теперь Бриль говорит: "Я получила сильный удар, но все к лучшему. Я встречу другого мужчину, который согласится быть со мной в отношениях, и мы создадим семью".

