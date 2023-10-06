



В последние дни Суккота станет прохладно

Оставшиеся два дня праздников принесут гражданам возможность легче дышать, температура ощутимо снизится, при этом будут прекрасные солнечные дни. И только в Араве, на побережье Мертвого моря и в Эйлате все по-прежнему будет крепко подогреваться.



Высота волн в Средиземном море - 90 см, купание не рекомендовано.



Иерусалим 19–27, Тель-Авив 23–30, Хайфа 23–27, Цфат 20–25, Кацрин 21–30, Тверия 23–34, Нуцурет 21–29, Афула 21–32, Бейт-Шан 22–35, Лод 21– 31, Ашдод 23-30, Эйн-Геди 28-34, Беэр-Шева 21-31, Мицпе-Рамон 20-25, Эйлат 25-35.