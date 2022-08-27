



В Португалии массово бастуют работники аэропортов. Отменены десятки рейсов.

Сотрудники португальской компании по обслуживанию аэропортов Portway начали трехдневную забастовку в пятницу в главных аэропортах Лиссабона, Порту, Фару и Фуншала, что привело к отмене около 90 рейсов.



Около 90% работников Portway бастуют в аэропорту Лиссабона, где уже отменено 60 рейсов в и из португальской столицы, сказал Педро Фигейредо, представитель Национального союза работников гражданской авиации (SINTAC).



Среди прочего профсоюз требует улучшения условий труда, повышения заработной платы и полностью оплачиваемого отпуска. Обслуживающие работники помогают авиакомпаниям с багажом, а также готовят самолеты к взлету.



Забастовка проходит в один из самых загруженных уикендов в году, когда многие отдыхающие возвращаются с летних каникул.



По данным оператора аэропортов Португалии ANA, в аэропорту Порту отменено около 30 рейсов.



Хотя в аэропорту Фару, обслуживающем зависимый от туризма регион Алгарве, и в Фуншале на острове Мадейра еще не было отмен рейсов, по словам Фигейредо, были задержки рейсов примерно на час.



Компания Portway, принадлежащая французской Vinci Group, заявила, что забастовка была безответственной, поскольку она поставила под угрозу восстановление сектора и национальной экономики в период интенсивной деятельности в авиации и туризме.