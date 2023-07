В популярной видеоигре Minecraft обнаружена российская пропаганда, - NYT

Россия использует видеоигры для распространения пропаганды. К примеру, в Minecraft российские игроки воссоздали битву за Соледар Донецкой области, который россияне захватили в январе, пишет The New York Times .



Надпись "Слава России" замечена в видеоуроке о том, как построить флагшток с российским флагом в Minecraft. На нем изображен русский флаг над городским пейзажем с надписью "Луганск".



На игровой платформе Roblox пользователь в июне создал парад внутренних войск МВД России, чтобы отпраздновать День России.



Как отмечает издание, эти игры и сайты Discord и Steam становятся онлайн-платформами для российской агитационной машины, распространяя среди новой, преимущественно младшей аудитории поток пропаганды, с помощью которой Кремль оправдывает войну в Украине.



The New York Times пишет, что исследователи из организации Molfar обнаружили более десятка случаев прокремлевской пропаганды в Minecraft, Roblox, World of Tanks, World of Warships, Fly Corp, Armored Warfare и War Thunder. Почти все превозносили победу Советского Союза над нацистской Германией. Некоторые из них имели очевидную связь с политическими партиями или государственными учреждениями.