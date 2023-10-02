



В Польше впервые со времен Холокоста увеличилась численность евреев

Данные "Национальной переписи населения", опубликованные Польским бюро статистики, показали, что в настоящее время в Польше насчитывается более 17 000 человек, идентифицирующих себя как евреи. Это резкий рост как в количественном отношении, так и в плане готовности членов общины признать свой иудаизм.



После Холокоста многие евреи, оставшиеся в Польше, скрывали свою принадлежность к еврейскому народу, опасаясь преследований, травли и даже убийств со стороны польских соседей. По данным аналогичной переписи, проведенной в 2011 г., только около 7 500 человек назвали себя евреями, причем 78% из них определили свое еврейство как вторую идентичность, обычно после польской. В настоящем исследовании около половины тех, кто определил себя евреем, назвали свою еврейскую идентичность



В целом за последнее десятилетие число тех, кто относит себя к евреям, увеличилось более чем на 220%. Многие считают, что реальная численность евреев в Польше еще выше. В последние годы растет число поляков, обнаруживших свои еврейские корни. По разным оценкам, в Польше проживает около 50 000, а возможно, и больше польских евреев, утверждают источники в местной еврейской общине.