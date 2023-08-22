



В Польше проходит летний еврейский лагерь для беженцев из Украины

В эти дни в Силезии (Польша) подходит к концу летний лагерь "Тхелет" для беженцев из Украины с еврейскими корнями. Цель лагеря ознакомить участников с еврейской культурой в целом, и с Израилем в частности. В лагере принимают участие около 200 человек – семьи, студенты и подростки из Украины - беженцы со всех уголков Европы, в том числе из Польши, Молдовы, Германии, Австрии, Шотландии и Израиля.



Одна из участниц лагеря Алла Шаринова приехала в лагерь со своей дочкой Викторией из Днепропетровска. "Когда мы ехали в лагерь, я посмотрела прогноз погоды и сказала дочери, что должен быть дождь – на что она мне ответила: "ничего мама, зато поспим без сирен". В такие моменты ты понимаешь на сколько на детях откладывается отпечаток войны. Поэтому, особенно для детей, очень важно переключаться. Сегодня в Украине живут одним днем и учатся ценить каждый момент. Но в какой-то момент оптимизм угасает, и поэтому перезагрузка необходима абсолютно всем. Уезжать очень страшно - когда разделяется семья и ты не знаешь, что там может произойти. Например, позавчера ночью Днепропетровск опять был обстрелян. И когда тебе несколько минут никто не отвечает – морально это очень тяжело" – говорит Алла.



Муж Аллы остался вместе с младшим ребенком в Украине, так как ему нельзя покидать территорию страны. Семья чудом не погибла от взрыва ракеты. "Можно сказать, что мы живем в прифронтовом городе, который постоянно обстреливается. За 5 дней до лагеря ракета разрушила нашу новую квартиру, в которой проходил ремонт, и мы там еще не жили, хотя часто там находились. Пострадало 3 этажа жилого дома, находящегося в 5 минутах от еврейской школы. Это произошло в пятницу вечером. На детской площадке, на которой всегда много детей, в этот момент никого не оказалось. И это настоящее чудо: от этого обстрела могло пострадать намного больше людей, и детей, в частности. Конечно, такие моменты очень истощают" – рассказывает Алла.



Летний лагерь организован специально для беженцев сообществом "Мидраша Ционит" (Международное еврейское русскоязычное сообщество с прочными корнями в Земле Израиля) при поддержке Института Тригубов, Совета поселений Иудеи и Самарии, организации "Мозаик Юнайдет", Ваад Хацала, Конференции европейских раввинов (КЕР) и Еврейского национального фонда.



Элиша Хенкин, гендиректор "Мидраши Ционит": "Дважды в год лагерь "Тхелет" открывает свои двери для молодых людей с еврейскими корнями. В прошлом году в лагере приняло участие большое количество детей и подростков. Война в Украине была в самом разгаре, и мы помогли многим выйти из депрессии. К сожалению, для многих война продолжается и постоянные обстрелы для них превратились в рутину, а многие скучают по дому, но не могут туда вернуться. Этот лагерь – островок стабильности для беженцев. Поэтому нам было очень важно и в этому году организовать летний лагерь, в котором они знакомятся ближе со своими корнями, Израилем, а также отвлекаются от ежедневных переживаний и невзгод. Я благодарю наших партнёров, которые помогли организовать и проспонсировали эту деятельность".



Шалом Норман, гендиректор Института Тригубов: "Мы были обязаны стать частью такого значимого и необходимого проекта как еврейский лагерь "Тхелет", поддерживающий тягу к еврейским знаниям и традициям, личностной самоидентификации и развитию еврейской молодежи. Мы верим, что такие инициативы как "Тхелет" способствуют укреплению еврейского общества в целом и раскрытию потенциала каждого участника в частности, и мы рады были поддержать этот важный сионистский проект".



Фото: Элиша Хенкин