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В Польше нашли могилу "вампира"
04.09.2022 18:36 Александр Юзовский

В Польше нашли могилу "вампира"

В Польше нашли могилу "вампира" из XVII века. Уникальность находки в том, что захоронение было устроено так, чтобы "вампир" не восстал из мертвых. Для этого к горлу трупа был приставлен серп.

Было установлено, что тело принадлежит девушке. Её похоронили весьма необычно, серп был поставлен к шее таким образом, что, если бы она попыталась встать, ее голова была бы отрезана.

Самые первые известные записи о живых мертвецах в Европе датированы 11 веком.

Люди боялись, что некоторые из похороненных вылезут обратно на поверхность в виде кровососущих монстров и будут терроризировать живых.

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