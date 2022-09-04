



В Польше нашли могилу "вампира"

В Польше нашли могилу "вампира" из XVII века. Уникальность находки в том, что захоронение было устроено так, чтобы "вампир" не восстал из мертвых. Для этого к горлу трупа был приставлен серп.



Было установлено, что тело принадлежит девушке. Её похоронили весьма необычно, серп был поставлен к шее таким образом, что, если бы она попыталась встать, ее голова была бы отрезана.



Самые первые известные записи о живых мертвецах в Европе датированы 11 веком.



Люди боялись, что некоторые из похороненных вылезут обратно на поверхность в виде кровососущих монстров и будут терроризировать живых.