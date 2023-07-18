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В Польше мужчина полностью разделся на людях, шокировав прохожих
18.07.2023 19:49 Алина Груднева

В Польше мужчина полностью разделся на людях, шокировав прохожих

В польском городе Гнезно мужчина разделся на людях, шокировав прохожих.

По данным местного издания Еpoznan, он решил отдохнуть на озере и заодно там помыться.

Проходящих мимо мамочек с детьми возмутил этот поступок, поскольку беззастенчивый мужчина снял трусы.

В итоге, на "любителя чистоты" написали жалобу в полицию. По словам заявительницы, ее возмутил не только тот факт, что он продемонстрировал свою наготу, но и загрязнение воды в озере.

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